Hasibe Eren, 'Sıdıka' paylaşımıyla noktayı koydu! !Susarsan sıra sana da gelir...!

Hasibe Eren, 'Sıdıka' paylaşımıyla noktayı koydu! !Susarsan sıra sana da gelir...!

Oyuncu Hasibe Eren, 26 yıl önce Fisun Demirel, Ali Erkazan ve Hakan Tanfer ile başrollerini paylaştığı 'Sıdıka' adli diziden bir sahneyi Twitter hesabından paylaştı. Eren paylaşımında, 'Tüm bunları kendi başına geliyormuş gibi düşünmezsen, susarsan sıra sana da gelir' ifadelerine yer verdi.

Oyuncu Hasibe Eren, 1997-2003 yılları arasında Show TV’de yayınlanan ‘Sıdıka’ dizisinden bir sahneyi Twitter hesabından paylaştı.

Eren paylaşımına, ‘Tüm bunları kendi başına geliyormuş gibi düşünmezsen, susarsan sıra sana da gelir’, Atilla Atalay’ın müthiş kalemi” notunu düştü.

Bir Tek Başkalarının Başına Gelir Değil Mi?

Videoda Hasibe Eren’in canlandırdığı ‘Sıdıka’ karakteri “Bir tek başkalarının başına gelir zannediyorsun di mi? Uzaklarda deprem olur, birilerinin otobüsü devrilir, başkaları kurşunlara kurban gider, ancak elalemin çocukları kör zindanlarda kaybolur di mi? Tüm bunları kendi başına geliyormuş gibi düşünmezsen, susarsan sıra sana da gelir” diyor.

Kaynak: gazetekolektif.com

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