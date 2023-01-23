İki resim arasındaki 3 farkı sadece yüksek IQ'ya sahip insanlar 20 saniyede buluyorlar

Yine ilginç bir IQ testiyle karşınızdayız. Bu IQ sayesinde hem zekanızı hem görme yeteneğinizi test edebileceksiniz. İki resim arasındaki farkı beyni iyi çalışan insanlar 20 saniye içerisinde buluyorlarmış.

IQ testleri son dönemde herkesin en büyük eğlencesi olmaya başladı. Vatandan Haber olarak bizde sizlerle zaman zaman IQ testleri paylaşıyoruz.

Bugün ise son dönemde çok daha popüler hale gelen bir IQ testini sizlerle paylaşacağız. Karar.com'da yayınlanan bir içerikte dikkat çeken bir test paylaşıldı.

Paylaşılan test kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Sözü daha fazla uzatmadan sizi son zamanların en çok dikkat çeken IQ testiyle baş başa bırakıyoruz.

Bakalım 20 saniyede sizlerde 2 resim arasındaki farkı bulabilecek misiniz? Hazırsanız başlayalım

İKİ RESİM ARASINDAKİ 3 FARKI BULABİLİR MİSİN?



Bu bulmacalarla ilgili harika olan şey, hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından denenebilmesidir. Çocuklar için bu bulmacalar, iyi gözlem becerileri geliştirmelerine ve görüşlerini keskinleştirmelerine yardımcı olacaktır.

Yetişkinler için bunlar, algı düzeylerini ve durumsal farkındalıklarını uygulamak için iyi kaynaklardır. Şimdi hızlı bir mücadeleyi denemeye hazır mısınız? Resimdeki 3 farkı 20 saniyede bulun.

TÜM FARKLILIKLARI BULDUN MU?



Birbirine benzeyen iki görselin yan yana yerleştirildiğini görebilirsiniz, bu görseller birbirine benzer görünse de bazı farklılıklar var. Mücadeleyi başarıyla tamamlamak için bu iki resim arasındaki farkları 20 saniye içinde bulmanız gerekiyor. Senin zamanın şimdi başlıyor.

Kronometrenizi açın ve bu kısa ama heyecan verici mücadeleye başlayın. Cevapları nasıl doğrulayabilirim diye merak ediyorsanız, cevapların yazının sonunda verileceğini belirtmek isteriz. Ancak, önce cevaplara bakmanız adil olmaz.

Bu meydan okumanın amacı, gözlem becerilerinizi test etmektir ve aynı şey, cevaplara bakmadan meydan okumayı denerseniz mümkün olabilir.

ZEKA OYUNU CEVABI

Tüm farklılıkları görenler büyük bir alkışı hak ederken, göremeyenler çözümler için aşağı kaydırabilir. İki resim arasındaki 3 farkı aşağıdaki resme göz atarak öğrenebilirsiniz.