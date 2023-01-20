İkinci kez anne olan Seda Bakan setlere geri dönüyor! İşte yeni projesinden ilk detaylar

İkinci kez anne olan Seda Bakan setlere geri dönüyor! İşte yeni projesinden ilk detaylar

Son olarak Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisinde yer alan oyuncu Seda Bakan, önceki gün reklam yüzü olduğu markanın lansmanında açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu, yeni projesi hakkında ilk bilgileri verdi.

Seda Bakan önceki gün reklam yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı. Leyla ve Ela adında iki kız annesi olan oyuncu çocuklarına da reklam teklifi geldiğini ancak eşi Ali Erel’in buna izin vermediğini söyledi.

Seda Bakan “Babaları ‘Bir eve bir artist yeter’ diyor zaten. Ben de nazardan çok korkuyorum ve bazen sosyal medya hesabımdan bile paylaşmaya çekiniyorum” diye konuştu.

2 Eylül’de kızı Ela’yı dünyaya getiren Seda Bakan doğum kilolarından kurtulmuştu. Bakan “Emzirmeye devam ediyorum. Akşam 7.00’den sonra bir şey yemiyorum” dedi.

Dizi çekimleri için yazın Ayvalık’ta olacağını söyleyen Bakan “İki çocukla ne yapacağımı kara kara düşünüyorum. Neyse ki çok güzel bir ekibimiz var. Yetemediğim yerde birilerine bırakacağım kızlarımı. Hem onlar için de tecrübe olur” dedi.

Kaynak: haber3.com

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