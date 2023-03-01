İlk bölümüyle çok konuşulan Adım Farah dizisi hakkında her şey...

FOX TV ekranında bugün ilk bölümü yayınlanan Adım Farah, sosyal medyada en çok konuşulan dizi oldu. Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in paylaştığı dizi, sadece konusuyla değil, oyuncularıyla da dikkatleri üzerine çekti. Peki Adım Farah dizisinin konusu ne? Gerçek bir hikayeden mi uyarlandı?

Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını ise Saner Ayar’ın üstlendiği Adım Farah dizisinin oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu Adım Farah dizisinin senaryosunu Deniz Dargı, M. Cem Görgeç ve S. Cenk Boğatur’un birlikte kaleme alıyor. İşte Adım Farah oyuncuları ve konusu…

Adım Farah Dizisi Konusu

İran’dan kaçıp, hamile olduğunu öğrenmesiyle İstanbul’da kalmak zorunda kalan Farah; asıl mesleği olan cerrahlık yerine temizlik işçisi olarak çalışmaya başlar. Doğuştan balon hastalığı olarak bilinen PİY rahatsızlığına sahip olan oğlu Kerimşah’a hem annelik hem de doktorluk yapmayı başaran Farah’ın; oğlu ve onun tedavisi için yapamayacağı şey yoktur.

Bir gece, temizlik yaptığı bir mekanda, istemeden şahit olduğu trajik olay vesilesi ile Tahir Lekesiz ile karşı karşıya gelir. Tahir; yasadışı işlerle uğraşan bir aile şirketinin tepe elemanlarından biridir ve hayatını kurtarmış, küçük yaşta onu yanına alıp yetiştirmiş patronuna sadakatle bağlı bir adamdır. Fakat o gece kendini ilk defa beklemediği bir durumda bulur.

Farah susmak ya da adaleti sağlamak için konuşmak arasında bocalarken, Tahir ise hayatında ilk defa masum bir kadın ve çocuğun kaderiyle ilgili karar vermek zorundadır.

Adım Farah Dizisi Oyuncuları

Adım Farah dizisi oyuncu kadrosunda; Engin Akyürek ve Demet Özdemir’in yanı sıra; Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi birbirinden güçlü isimleri de izleyici ile buluşturacak.

Kaynak: gazetekolektif.com