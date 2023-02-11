Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, FOX TV hepsi birden... Tüm diziler ekrandan tümüyle çekildi

Bir çok yapım şirketi Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, FOX TV gibi TV kanallarında yayınlanan dizilerin setini durdurdu. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrollerindeki Yalı Çapkını dizisi ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerindeki Camdaki kız dizisi de dahil.

Ülkemizin 10 ilinde yaşanan deprem felaketi tüm yurdu sarsarken, pek çok iş kolu gibi dizi ve sinema sektörü de durdu! Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.7 şiddetindeki deprem sonrası binlerce insanın can verdiği, pek çoğunun hala göçük altından çıkarılamadığı, binlerce insanın da yaralandığı afette pek çok vatandaş gibi ünlü oyuncular da yardım kampanyalarına destek veriyorlar.



Her hafta farklı kanallardaki yapımlarla ekrana gelen ve izleyenlerin sevdikleri, hayranlık duydukları, merakla takip ettikleri pek çok ünlü isim, ülkedeki felakette tüm duyarlılıkları ile ön plana çıkan isimler oldular. Aralarında Demet Özdemir, Elçin Sangu, Burak Deniz, Mert Fırat, Alper Kul, Umut Kurt, Esra Bilgiç, Burcu Biricik, Sıla Türkoğlu, Selma Ergeç gibi pek çok oyuncunun bizzat yardım kolileri hazırladıkları, gönüllülerle birlikte elele çalıştıkları, sosyal medyaya da yansıyor.

Camdaki Kız, Adım Farah, Güldür Güldür Show, Çöp Adam, Kızılcık Şerbeti, Yargı gibi pek çok dizinin oyuncuları, ellerinden gelen tüm yardımları yapmaya çalışıyorlar. Sosyal medyadan yayınladıkları mesajlarla, binlerce-milyonlarca takipçiye ulaşarak, en doğru bilgilerin ulaşmasını sağlıyor, kimi zaman göçük altında olan kişilerle ilgili çok önemli bilgilerin yayılmasını sağlıyorlar.

Aynı zamanda aralarında Kıvanç Tatlıtuğ, Hatice Şendil, Burak Deniz, Demet Özdemir, Eda Ece gibi pek çok oyuncunun maddi olarak da yardımlar yaptıkları biliniyor. Pınar Deniz gibi kimi oyuncuların, ünlü isimlerin, marketlerden deprem zedeler için battaniye, yorgan, çocuk bezi gibi pek çok ihtiyacı alarak ulaştırmaya çalıştıkları da zaman zaman hayranlarının onları görüp sosyal medyada paylaşmaları ile ortaya çıkıyor.



Binlerce insanla tek yürek olarak ülkemizin başına gelen bu felakette maddi-manevi desteklerini esirgemeyen duyarlı sanatçılarımız, ülkemiz adına da gururlandırıyor. İsmini sayamadığımız ya da kameralara yansımayan pek çok ismin de yine bilfiil sahada depremzedeler için mücadele ettikleri biliniyor.

Yaşanan bu felaket ile birlikte oyunculardan bir süre önce de sosyal medyada ‘Setleri Durdurun’ sözleriyle bir kampanya başlatılmıştı. Setlerdeki karavanların, jeneratörlerin, ışık ve bazı ekipmanların, deprem bölgesine gönderilerek daha önemli bir çabaya destek verilmesi istenilmişti.

Meslek örgütlerinin öncü olduğu bu kampanya, sosyal medyadan oyuncular tarafından da da ivedilikle duyuruldu. Bir süre sonra da başta Ay Yapım olmak üzere pek çok yapım şirketinden setlerin durdurulduğu ve karavanlar, jeneratörler ile bazı malzemelerin deprem bölgelerine hareket ettirildiği haberleri gelmişti.

Yapılan bir başka açıklama da yine sosyal medyadan dikkatleri çekti. Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliği Tesiyap tarafından bir açıklama yapıldı. Bu açıklamaya göre, aralarında pek çok dizinin yapımcı firmasının da yer aldığı dernek, dizi ve film çalışmalarına ara verdiklerini, setleri durdurduklarını belirtmekteler.

Ayrıca yapımcılar arasında maddi ve ayni yardımlar toplanarak AFAD ve AHBAP aracılığı ile depremzedelere ulaştırılmasını sağlayacaklarını belirttiler.

Bu açıklama ile birlikte, dizilere ara verildiği, pek çok ekipmanın da yapılan özel açıklamalar sonrasında deprem bölgesine gönderildiği kaydediliyor. Böylece dizilerin de çekimlerine süresi belli olmayan bir şekilde ara verildiği anlaşılıyor. Böylesine zor bir dönemde dizi setinde olmak istemeyen oyuncular, teknik ekibin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar yerine ulaşmış görünüyor. Her hafta dizilerde gördüğümüz, sevdiğimiz oyuncuların kimi bilfiil sahada, kimi sosyal medyadan yaptıkları çağrılar ya da maddi destekleriyle deprem yaralarını sarmak için çalışıyorlar…

Kaynak: televizyongazetesi.com