Kanal D dizisi satıldı. Tam 129 ülke diziyi yayınlama kararı aldı

Kanal D ekranlarında yayınlanan TV dizisi “Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisinin tam 129 ülkeye satıldığı öğrenildi. Dizinin Başrollerinde Beren Saat, Engin Akyürek, Engin Öztürk, Fırat Çelik, Kaan Taşaner gibi oyunculuk dünyasının en sevilen isimleri yer alıyordu.

Senaryosunu Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise daha sonra Aşk-ı Memnu ile de çok konuşulan Hilal Saral yapıyordu. Bugünlerde edinilen bir bilgi, dizinin yıllar içinde uluslararası alanda elde ettiği başarıyı gözler önüne serdi!

Ay Yapım imzalı dizi, t...... uğrayan bir genç kadının dram dolu mücadelesini konu almaktaydı. Dizideki yenge karakteriyle Esra Dermancıoğlu da izleyenlerin hatıralarında yer eden bir karakterle tanındı.



Dizide ayrıca Sumru Yavrucuk, Buğra Gülsoy, Kaan Taşaner, Murat Daltaban, Cihan Canova ve Seda Güven de öne çıkan rollerde yer alan isimlerdi. “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisi, Türk televizyon tarihine adını yazdıran bir yapım olarak hala konuşulmakta.

Bu arada dizi, dünyanın pek çok ülkesinde de yayınlandı ve dikkatleri çekmeyi başardı. Özellikle Latin Amerika ülkelerinde Beren Saat ve Engin Akyürek’in isimlerinin duyulmasında büyük etkisi oldu. Akyürek, bu dizinin yayınından sonra gittiği Latin Amerika’da adeta Hollywood yıldızları gibi karşılandı.

Diziyle ilgili yaşanan son gelişmeler de aradan geçen 13 yıla karşın hala dünyanın farklı ülkelerinde etkisini devam ettirdiğini gösteriyor!

TV Eleştirmeni ve Köşe Yazarı Sina Koloğlu, sosyal medya hesabından verdiği bir bilgi ile “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisinin farklı ülkelerde nasıl bir yansıması olduğunu gözler önüne serdi!

Dizinin bugüne kadar 149 ülkeye satılmış olduğunu belirten Koloğlu, ayrıca İspanyol uyarlamasının da çekildiğini hatırlatarak “Parrot Analytics verdiği rakamlara göre dizi, İspanya’da tüm platformlarda yer alan diziler sıralamasında 5. sırada” açıklamasını yaptı.

16 Eylül 2010 tarihinde ilk bölümü yayınlanan ve daha ilk sahneleriyle de izleyicinin hafızasından yıllarca silinmeyecek olan dramatik hikayesi ile “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisi, dünya çapındaki başarılarını, aradan geçen 13 yıla karşın sürdürmeye devam ediyor…

Vatandanhaber.com'un derlediği bilgilere göre; Dizinin internette yayınlanan tekrar bölümleri de izlenme rekorları kırıyor. Fatmagül’ün Suçu Ne? isimli Kanal D dizisi Türkiye'nin Kurtlar vadisi dizisinden sonra en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Şimdilerde yayınlanan hiç bir dizi henüz Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisinin rekorunu kırabilmiş değil.

Kaynak: Televizyongazetesi.com