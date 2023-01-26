Kanal D'den beklenmedik hareket.. Camdaki Kız, Yargı, Üç Kız Kardeş en sevilen dizilerdi

Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Camdaki Kız, Yargı, Üç Kız Kardeş, O kız'' gibi dizilere ek olarak yeni bir TV dizisi geliyor. Kanal D'nin bu hamlesi televizyon dünyasında şaşkınlık yarattı.

Son dönemde Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden oluşuyor. Kanal D ekranlarında yeni bir dizi yayınlanacak.

KANAL D TÜM REYTİNGLERİ TOPLAMAYA ÇALIŞIYOR

Kanal D bir türlü reytinge doymuyor. Yayınladığı diziler genel olarak zaten çok fazla reyting alıyor.

Kanalda yayınlanan reyting şampiyonu diziler zirveden inmiyor.

Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerindeki Camdaki Kız, Kanal D'nin en çok izlenen dizisi.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerindeki Yargı dizisi ise pazar akşamlarının yıldızı.

Üç Kız Kardeş dizisi de iddialı bir giriş yapmıştı.

YENİ DİZİYLE İLGİLİ BİLGİLER

Camdaki Kız, Yargı, Üç Kız Kardeş, O kız isimli dizilere ek olarak Kanal D'de yeni bir dizi başlayacak. televizyongazetesi.com'un özel haberine göre; Veda Mektubu isimli bir dizi başlayacak.

Dizinin kadrosunda da ''Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'' gibi ünlü isimler yer alıyor.

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN YAYINDA?

Öte yandan ''Arka Sokaklar'' dizisinin ne zaman yayınlanacağı da merak konusu olmaya devam ediyor. Dizi bir türlü yayınlanmıyor. Çekimler durmuş durumda. 17 yıldır ekranda olan ''Arka Sokaklar'' dizisinin tümüyle final yaptığına yönelik iddialar ortalıkta dolaşıyor.

Anlaşılan ''Arka Sokaklar'' dizisini gözden çıkaran Kanal D tüm enerjisini elindeki güçlü dizilere ayırmak istiyor.