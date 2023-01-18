Kanal D'den flaş karar.. Üç Kız Kardeş dizisine yeni oyuncular

Kanal D'den flaş karar.. Üç Kız Kardeş dizisine yeni oyuncular

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Üç Kız Kardeş' dizisine yeni oyuncular dahil oluyor. Dizinin kadrosuna katılacak oyuncular şimdiden büyük ilgi çekti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Üç Kız Kardeş' adlı TV dizisi ikinci sezonunda da izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.

Dizinin gelecek sezonda da devam edeceği öğrenildi. Bu kapsamda Kanal D hikayede bazı değişikliklere gidiyor.

İclal Aydın'ın ''Üç Kız Kardeş'' adlı kitabından uyarlanan dizi kitaba uygun ilerliyor.

Bu kapsamda da kadroya yeni oyuncular dahil olacak.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İnci ve Ali Gündoğdu’nun patronu olduğu Süreç Film’in imza attığı dizinin bu akşam yayınlanacak 35. bölümüne yeni bir oyuncu dahil oluyor.

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Reyting rekortmeni diziye başarılı oyuncu Lara Domaç katılıyor. Domaç, “Üç Kız Kardeş’te Bella rolüne hayat verecek ve Fatih’in (Hakan Atalay) Almanya’dan gelen kızı olarak seyirci karşısına çıkacak.

YENİ OYUNCULAR DAHİL OLACAK

Öte yandan önümüzdeki bölümlerde de ''Üç Kız Kardeş'' dizisine başka katılımlar olacak. Şimdiden yeni oyuncuların kim olacağı merak konusu olmuş durumda.

Üç Kız Kardeş, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 22 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dram ve romantik türündeki Türk televizyon dizisi. Dizi, İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır.

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