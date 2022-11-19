Kanal D'nin rekortmen dizisi Üç Kız Kardeş’te dengeler değişiyor! Ortalık karışacak

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi son dönemin en popüler dizilerinden biri. Dizideki konu herkesi derinden etkiliyor. Aşk ve dram bir yandan da ihanet dolu bir dizi. Dizi çok sayıda kişi tarafından da şikayet ediliyor. Ancak buna rağmen izlenme rekorları kırmayı sürdürüyor.

TRT1 dizisine bile gün değiştirtti!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi yüksek bütçelerle yayına başlamıştı. Dizi Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te çekiliyor.

İddialı bir proje.. Rekor kaynak ayrılmış durumda. Ancak buna rağmen dizi beklenen ilgiyi görmedi. Salı akşamları yayınlanan dizi Perşembe akşamları yolculuğuna devam ediyor. Üç Kız Kardeş dizisinin karşısında tutunamadı..

Kanal D ise Üç Kız Kardeş dizisiyle reytinge doymuş durumda. Dizi izlenme rekorları kırarken yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki detaylar kafa karışıklığına yol açtı.

Posta gazetesi'nde de Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde yaşanacaklarla ilgili detaylara yer verildi. Dizide dengelerin alt üst olacağına ve ortalığın karışacağına dikkat çekildi. Özellikle Y kuşağının yakından takip ettiği Üç Kız Kardeş dizisinde büyük gerilim yaşanacağa benziyor.

Ekrana gelen tanıtımda; çocuğunu kaybeden Türkan, Somer'in de desteğiyle yeniden güçleniyor.