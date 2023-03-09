Kıvanç Tatlıtuğ ve Senaray Sarıkaya'nın 'Aile' dizisine sürpriz bir isim konuk oluyor!

Show TV ekranında yayınlanan, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Ay Yapım imzalı 'Aile' dizine sürpriz bir isim konuk oyuncu oluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya'yı buluşturan 'Aile' dizisi ilk bölümüyle reytingleri alt üst etti. Ekrana hızlı bir giriş yapan dizi sosyal medyada da adından söz ettirmeyi başardı. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya’ya Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer’in eşlik ettiği dizinin ilerleyen bölümlerine sürpriz bir isim konuk olacağı öğrenildi.

Anıl İlter, Aile dizisine konuk olacak. İlter’in Yağmur’un eski nişanlısı Serhat Koruzade rolüne hayat vereceği öğrenildi.

Anıl İlter Kim?

3 Nisan 1981 tarihinde İzmit'te dünyaya gelen oyuncu ve sunucu Anıl İlter, Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Bir dönem profesyonel futbol oynamıştır.

Reklam filmleriyle oyunculuk kariyerine başlayan İlter, Kuşdili oyunculuk merkezinde oyunculuk eğitimi almıştır. 2008 yılında yayınlanan 'Ece' dizisiyle ilk kez ekranlara gelen İlter, 'Gece Gündüz', 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki', 'Kavak Yelleri', 'Kara Ekmek', 'İstanbullu Gelin' ve 'Mahkum' gibi dizilerde yer almıştır.

Kaynak: gecce.com.tr