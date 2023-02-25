Kızılcık Şerbeti dizisindeki sosyal medyayı ayağa kaldıran o sahne! Herkes isyan etti...

Show TV ekranında yayınlanan, başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen ve Sibel Taşçıoğlu'nun paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisindeki 'imam nikahı' sahnesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Sosyal medya adeta ayağa kalktı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde sevgilisi Umut'a kaçmaya çalışan Nursema, tanımadığı bir kişiyle zorla imam nikahı kıyılarak evlendirildi. Kısa sürede gündem olan sahnenin ardından dizi ve kanala tepki yağmaya başladı.

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç'un üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisi, dün akşam 16. bölümüyle ekrana geldi. Nursema'ya zorla imam nikahı kıyıldığı sahne ise diziye damga vurdu.

Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Nursema, ailesinin onay vermediği sevgilisi Umut'la kaçmak için hazırlık yaptı. Evden çıkacağı esnasında karşısında kardeşleri, arkasında da annesini gören Nursema neye uğradığını şaşırdı.

Kızını arkadaşının hiç tanımadığı oğluyla evlendirmek için eve hoca çağıran baba zorla nikah kıydırdı.

Sahneye Tepki Yağdı

Dizideki sahne kısa sürede Twitter'ın gündemine oturdu. Nursema'yı oynayan Ceren Karakoç, oyunculuk performansıyla alkış toplarken diziye tepki yağdı. Sahnenin dini değerlere uygun olmadığını söyleyen kullanıcılar, "Senaryolarınızı gözde geçirin. İslamiyet'i yobazlaştırıyorsunuz" ve "Göz göre göre adetlerimiz bilinçaltında karalanıyor" yorumları yapıldı.

Kaynak: odatv4.com