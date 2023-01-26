Kobra Murat'tan gündemi sarsan Erdoğan açıklaması: Bana 'Kobram' diyor'

'Kobra Murat' olarak bilinen Roman şarkıcı Murat Divandiler, Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programında kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Divandiler, programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldikleri 2023 Roman Buluşması ile ilgili de konuştu.

'Seve Seve Gittim'

Roman Buluşması'nda protokolde oturan Kobra Murat, programa nasıl davet edildiği ile ilgili "20 Ocak'ta Ankara'da aslında konserim vardı. Devlet büyüklerimiz aradı, dediler ki 'Cumhurbaşkanımız sizi istiyor'. Dedim ki 'Çok gelmek isterdim ama o gün konserim var' dedim. Dediler 'İlla sizi istiyorlar' dedi. Ben de konserimi iptal ettim, seve seve gittim. Onlar da bana o kadar güzel davrandılar ki, Cumhurbaşkanımızla program başlamadan önce 5-6 dakika konuşma imkanı da buldum." dedi.

'Çok Seviyor Beni'

Konuşmasının devamında "Cumhurbaşkanımız 'Kobram' diyor bana" ifadelerini kullanan Kobra Murat, "Çok seviyor beni ben de onu çok seviyorum. Allah'ın nuru bir insan. Emine Hanımı da çok seviyorum. O da Allah razı olsun beni seviyormuş. Hatta benim mahallemde beraber gezip Roman mahallesinin, yardıma ihtiyacı olan insanların her şeyini gidermek istemiş. 'Kobra Murat'la gidelim' demiş. Allah başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: medyafaresi.com