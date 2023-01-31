Kovalar yolunu kaybediyor, Teraziler radikal karar alacak: İşte 31 Ocak 2023 günlük burç yorumları

KOÇ BURCU

Oğlak burcundaki Ay, hırsınızı katlıyor. Karar vermeniz gereken pek çok şey olacak. Bir hedef veya proje ile ilgili olarak, taviz vermeniz mi gerektiğini yoksa ilerlemeniz mi gerektiğini kendinize soracaksınız. Ay, duygularınızı bir kenara bırakmanın ve sizin için doğru olduğunu düşündüğünüz şeyi yapmanın sizin için daha kolay olacağının sinyallerini veriyor. İlerleme ihtiyacı hissediyorsanız, devam edin.

Partneriniz varsa yoktan yere kavga edebilirsiniz.

Yalnızsanız motive değilsiniz canınız hiç bir şey istemiyor.

ASLAN BURCU

Ay Oğlak'tayken, bir projeyi üstlenmek veya bir fikir başlatmak isteyebileceğiniz bir Salı. Ama o kadar heyecanlanacaksınız ki bu sizi yavaşlatacak, neyse ki ilerlemenin bir yolunu bulacaksınız. Her durumda, daha az mükemmeliyetçi olmaya çalışın, kendinizden çok fazla şey istemeyin.

Partneriniz varsa bir soğukluk var.

Yalnızsanız bugün çok alıngan gününüzdesiniz.

YAY BURCU

Burcunuzdaki Venüs olumlu bir geçiş sağlıyor ancak çok iyimser olmadığınız da ortada. Ve bugün, Ay Oğlak burcundayken, pek iyimser değilsiniz. Bir şey kendinizi tuhaf hissetmenize sebep olacak, bu belki de bir para meselesi olabilir.

Partneriniz varsa Venüs size tatlılık ve şefkat dolu anlar vaat ediyor. Partneriniz kalbinizi nasıl ısıtacağını bilecek.

Yalnızsanız Geçmişe bir set çekme ve yeni tanıdıklar edinme arzusu içindesiniz.

BOĞA BURCU

Bir yaşam tarzı değişikliği yapıp yapmayacağınızı merak ettiğiniz bir gün olabilir. İster tam potansiyelinizi ifade etmek ister çalışma ihtiyacı hissetmek için başlamanın tam zamanı. Durumunuza tarafsız bakmanız, daha az duygusal olmanız gerekiyor.



Partneriniz varsa bazı maddi kaygılara rağmen, ilişki çok sağlam!

Yalnızsanız dinleme yeteneğiniz bir ilişkiyi başlatabilir.

BAŞAK BURCU

Bugünün astral geçişleri, ilişkiler cephesinde yenilenmeye, size komuta edenler tarafından kendinize saygı duyulmasını sağlamaya ve bunun yerine özerkliğinizi talep etmeye bir daveti temsil ediyor. Bu da sinir bozucu tartışmalara yol açabilir. Oğlak burcundaki Ay sayesinde, bugün kendinizi daha güçlü hissetmeli, daha fazla özsaygıya sahip olmalısınız.

Partneriniz varsa birbirinizin beklentileri konusunda sakin ve samimi bir diyalog kurmaya çalışın.

Yalnızsanız Bugün aşkla tanışma olasılığı çok zayıf. Bu, arkadaşlarınızla iyi vakit geçirmenizi engellemez.



OĞLAK BURCU

Ay bugün burcunuzdayken aşırı duyarlısınız ve muhtemelen aldığınız yanıttan memnun değilsiniz. Memnuniyetsizliğinizin başka bir nedeni: patrondan bir şey isteyebilirsiniz, ancak reddedilebilirsiniz. Bu yüzden mümkünse bugün bir şeyler talep etmeyin.

Partneriniz varsa Gerginsiniz ve bu ilişkide uyumsuzluk yaratır. Atmosfer elektrikli.

Yalnızsanız Bir davet gelirse kabul edin! Bir flört veya macera yaşama ihtimaliniz var ve güzel duygular hissedeceksiniz.



İKİZLER BURCU

Kişisel veya iş projenizde Ay Oğlak'tayken, bir karar verme zamanı gelebilir. Ancak seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Şüpheniz veya umudunuz ne olursa olsun, sezginize güvenin. Bugünün geçişi, ilişkilerde mevcut sorunları vurgulayabilir, böylece çözmeniz gereken şeyin ne olduğunu anlarsınız.

Partneriniz varsa biraz alıngan ve biraz kafası karışmış durumdasınız.

Yalnızsanız Sabırsız, dikkati dağılmış haldesiniz, bugün için en iyi şey randevuları iptal etmektir.



TERAZİ BURCU

Oğlak burcundaki Ay, özgüveninize rağmen bugün kendinizi savunmasız hissetmenize sebep olacak. Bugün iyimser değilsiniz, belki de başkalarının beklediği bir şeyi elde edememekten korkuyorsunuz, onlar bunu hafife alıyorlar. İçsel gücünüze dokunmanın, kendinize sıkıca inanmanın zamanı geldi!



Partneriniz varsa rutini kırmak istiyorsunuz.

Yalnızsanız yeni temellere yeniden başlamak için biraz radikal ama doğru bir karar alacaksınız!



KOVA BURCU

Bugün Ay Oğlak burcundayken dikkatiniz dağılıyor, kafanız karışık. Bugün araba ile yanlış yöne gidebilirsiniz, dikkat dağınıklığınız o seviyede. Ama gün içinde başkalarının yardımını alacaksınız. Bazıları size agresif görünecekler ve gerçekten de agresif olacaklar.



Partneriniz varsa partnerinizin öfkesini önlemek için bir veya daha fazla hatanızı kabul etmek zorunda kalabilirsiniz. Unutmayın: itiraf edilen günahın yarısı affedilir.

Yalnızsanız ​​yeni bir ilişki mi istiyorsun yoksa basit arkadaşlık mı yoksa aşk mı? Kararsızsınız.

YENGEÇ BURCU

Oğlak burcundaki Ay ile normalden daha hassassınız ve diğer insanlarla zaman geçirmeye meyilli değilsiniz. Ancak, ay tutulması önemli bir konuşmayı kaçınılmaz hale getirebilir. Günün bir noktasında, bir plan veya karar hakkında konuşmanız ve pozisyonunuzu netleştirmeniz gerekecek. Terazi burcundaki gezegenler sizi bir uzlaşma bulmaya zorlayabilir.

Partneriniz varsa küçük yanlış anlamalar olabilir.

Yalnızsanız çok romantik bir insan sizi baştan çıkaracak ama sizin onu gözünüz tutmayacak.

AKREP BURCU

En basit çözümü bulmak için gün boyunca somut gerçeklere bağlı kalabilirsiniz veya altıncı hissiniz tarafından yönlendirilmeniz mümkün. Oğlak burcundaki Ay, bir durumu sezgilerinizle değerlendirmenizi söylüyor. Ortaya çıkan iç görüler ve fikirler sizi şaşırtabilir!



Partneriniz varsa ortam sakin, sevdiklerinizle birlikte harika anlar geçireceksiniz.

Yalnızsanız neşeli, inandırıcı, kendine güvenen yapınızla aşkı bulacaksınız.

BALIK BURCU

Oğlak burcundaki Ay, Terazi burcundaki Güneş ile uyumsuzluk içinde. Etrafınızdakilerle iyi anlaşmayacağınız bir Salı günü. Aynı zamanda Merkür-Mars kavuşumu biriyle bir tartışmayı tetikleyebilir ya da gün içinde tanıştığınız bir kişi ile bir tatsızlık yaşayabilirsiniz.



Partneriniz varsa Gelecekteki yaşamın somut temellerini birlikte inşa etmenin zamanı geldi. Büyük maceraya hazır mısınız?

Yalnızsanız aşk kapıda.