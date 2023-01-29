Kuruluş Osman bir dizinin daha ipini çekti! FOX TV'den apar topar final kararı

ATV ekranında yayınlanan, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı sevilen dizi Kuruluş Osman, bir rakibini daha eledi. FOX TV henüz 9 bölüm yayınlanmış dizisi için final kararı verdi.

İddialı bir şekilde yayın hayatına başlayan diziler tek tek reyting kurbanı olmaya başladı. Kuruluş Osman dizisiyle aynı güne denk gelen 2 dizi de final kararı aldı. Sipahi dizi sonrası bakın FOX'taki hangi dizi veda edeceğini duyurdu. Duyanlar "FOX'ta dizi kalmadı" yorumları yaptı

FOX'tan Bir Dizi Daha Finale Gitti

Kaan Yıldırım başrolünde oynadığı Sipahi dizi erken final kararı alırken, FOX'tan bir dizi daha ayrılık mesajı yayınladı.

ATV'de yayınlanan ve Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman dizisini bir türlü geçemeyen Hayatımın Şansı dizisi de final kararını duyurdu.

Henüz 9 Bölüm Yayınlanmıştı

Başrolünde Alican Yücesoy ve Şifanur Gül'ün oynadığı ve henüz 9 bölüm yayınlanan Hayatımın Şansı dizisi final kararı aldı. İddialara göre dizi istenen beklentiyi karşılayamadı.

Kaynak: karar.com