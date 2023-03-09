Kuruluş Osman'ın başı Adım Farah dizisiyle dertte! Reytingler yerinden oynadı...

FOX TV'de yayınlanan, başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in paylaştığı 'Adım Farah' dizisi ikinci bölümüyle reyting sıralaması alt üst etti. 4. sezonuyla ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi yakın zamandan tahtından düşebilir.

“Adım Farah” dizisi seyircisini artırarak ekran yolculuğuna devam ediyor. FOX’un Demet Özdemir ve Engin Akyürek’i buluşturan O3 Medya imzalı dizisinde dün büyük bir reyting atağı yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin 2 bölümü totalde 4.49 reytingle 5., AB’de 5 reytingle 2., ABC1’de ise 5.78 reytingle 3. sırada yer aldı.

Dördüncü sezonunda da reyting rekorları kırmaya devam eden “Kuruluş Osman” dizisi ise total’de 8.77, AB’de 6.36 ve ABC1’de 8.12 reytingle üç kategoride de 1. sırada yer aldı.

“Çöp Adam” dizisi totalde 3.08 reytingle 10., AB’de 3,41 reytingle 4., ABC1’de ise 3.59 reytingle 8 sırada yer aldı.

Güçlü oyuncuları buluşturan “O Kız” dizisi ise Total’de 3.13 reytingle 9., AB’de 2,30 reytingle 9., ABC1’de ise 2.82 reyting ile 10. oldu.

Kaynak: sacitaslan.com