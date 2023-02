Mehmet Yalçınkaya'dan milyonları düşündüren paylaşım: Lüks mobilyalar boş, arabalar boş, her şey boş

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından bölgedeki depremzedeler için ekibini toplayarak sahra mutfağı kuran şef Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milyonları düşündürdü. 'İnsan olarak kendimi tarttığım yerdeyim' diyen Mehmet Şef, 'lüks mobilyalar boş, arabalar boş, her şey boş...' ifadelerini kullandı.

MasterChef programının jürisi Mehmet Yalçınkaya, depremzedelere sahra mutfaklarında yaptığı yemeklerle destek oluyor.

Yalçınkaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "İnsan olarak kendimi tarttığım yerdeyim şu an her şey boş. - 2 derece dışarısı Maraş’ta binlerce insan çadırlarda, lüks mobilyalar boş, arabalar boş, her şey boş..." dedi.

"Çocuklar kadınlar yaşlılar. Kaybedilen aile acısıyla yaşama tutunmak zor. Bu düşüncelerle gün sonu bende ve gözlerim kapanmıyor bir türlü Allah bu acıları bir daha göstermesin canım yanıyor" dedi.

TV8'de yayınlanan MasterChef programının jürisi şef Mehmet Yalçınkaya, 10 ilde yıkıma yol açan deprem sonrası, ekibini toplayarak afet bölgelerinde sahra mutfağı kurdu.

Depremzedeler için kurulan dev kazanlarda gün boyu yemek pişiren Yalçınkaya, günlerdir bölgede ve yaşadıklarını zaman zaman sosyal medyadan paylaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde bir takipçisi Yalçınkaya'nın gönderisine, "Umarım o yemekler bürokratlara değil depremzedelere pişiyordur" yorumunu yaptı. Bunun üzerine Yalçınkaya yoruma tepki göstererek, "Allah sizi bildiği gibi yapsın, ne diyeyim" yazdı.

