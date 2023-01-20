Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Sarmalında İpler Geriliyor!

Mert Yazıcıoğlu-Afra Saraçoğlu ikilisinin ayrılmasının ardından gözler, ikilinin ayrılmasına neden olduğu iddia edilen Mert Ramazan Demir'e çevrilmişti. Dedidokuları yalanlayan Yazıcıoğlu, beklenmedik bir hamlede bulundu.

Afra Saraçoğlu ile ayrılığın ardından dedikoduları yalanlayan Mert Yazıcıoğlu, yeni bir hamlede bulundu.

Yazıcıoğlu, eski sevgilisinin beraber çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmesine karşılık verdi. Oyuncu da Saraçoğlu ile pozlarını profilinden kaldırdı. Mert Yazıcıoğlu'nun, ilişkisinin bitmesine neden olduğu öne sürülen yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir ile fotoğraflarını silmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: gecce.com.tr