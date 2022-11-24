Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın merak edilen gerçek boşanma nedenleri ortaya çıktı

2 Ekim'de nikah masasına oturan ve önceki gün boşanan Merve Boluğur ile Mert Aydın arasında iplerin neden koptuğu büyük merak konusuydu. Ortaya atılan iddia herkesi şaşırtacak türden

Merve Boluğur ile Mert Aydın dün boşandı. İkilinin jet hızıyla boşanma kararı alması ve jet hızıyla boşanması büyük tartışma başlattı. Sosyal medyada ve magazin dünyasında çeşitli iddialar gündeme geldi.

Taraflardan da herhangi bir açıklama gelmemişti. Merve Boluğur'un nasıl bir açıklama yapacağı büyük merak konusuydu.

Merakla beklenen açıklama geldi. 53 gün evli kalan çiftin neden boşandığını merak edenlerin kafasını daha da karıştıracak bir açıklama geldi.

ESKİ EŞİNE MUTLUKLAR DİLEDİ!

Merve Boluğur, sosyal medya hesabı Instagram'dan, "Olmadı, teşekkürler. Hayat bu... Mert'e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler" açıklamasıyla ayrılık kararı aldıklarını yazmıştı.



İddiaya göre, Merve Boluğur nikahın ertesi gününden itibaren "Bana kimse kural koyamaz. Sıkıntıya gelemem" dedi. Bu, çift arasında patlak veren ilk sorundu.

Mert Aydın, nikahtan sonra ameliyat oldu. Ancak istirahat döneminde Merve'den beklediği yardımı alamadı. Mert Aydın'ın dikişleri bile alınmamışken Merve Boluğur, "Çok sıkıldım, tatile gidelim" dedi. Tartışmalar da evliliğin bitmesine neden oldu.

(Haber Global)