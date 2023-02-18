Merve Boluğur'un Taha Duymaz pişmanlığı: 'Mesajlarını göremedim... çok üzgünüm'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen şehirden biri de Hatay oldu. Hatay'da birçok ünlü ve yakını deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da korkunç depreme Hatay'da yakalandı. Birçok yardım mesajlarına karşın depremden 12 gün sonra Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Oyuncu Merve Boluğur ise Taha Duymaz'ın ölüm haberinin ardından sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.