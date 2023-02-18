Merve Boluğur'un Taha Duymaz pişmanlığı: 'Mesajlarını göremedim... çok üzgünüm'
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen şehirden biri de Hatay oldu. Hatay'da birçok ünlü ve yakını deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da korkunç depreme Hatay'da yakalandı. Birçok yardım mesajlarına karşın depremden 12 gün sonra Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Oyuncu Merve Boluğur ise Taha Duymaz'ın ölüm haberinin ardından sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.
12 gündür göçük altında olduğu binada arama ve kurtarma çalışmaları yapılan Duymaz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. 19 yaşındaki fenomenin ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
"Güzel Kardeşim, Mesajlarını Görmedim"
Taha Duymaz'ın ölüm haberinin ardından Instagram üzerinden kendisine attığı mesajları fark eden Merve Boluğur, yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.
Taha'nın attığı "Abla ben de İstanbul'dayım. En çok hangi kafelere gidiyorsun. Umarım karşılaşırız. Seni çok seviyorum" yazılı mesajını paylaşarak yaşadığı üzüntüyü dile getiren Boluğur, "Güzel kardeşim, mesajlarını göremedim. Çok üzgünüm. Gittiğin yerde güzel uyu!" dedi.
Kaynak: cumhuriyet.com.tr