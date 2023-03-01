Müge Anlı canlı yayında ilk kez itiraf etti! 'Ben de var...'

ATV erkanında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, canlı yayında ilk kez bir itirafta bulundu. Anlı, telefonundaki o uygulamayı göstererek herkesi uyardı: 'Bende de var...'

ATV'de gündüz kuşağında ekran karşısında olan Müge Anlı programda telefonunu çıkarıp içindeki uygulamayı herkese gösterdi. Ünlü gazeteci özellikle kadınlara "Bu uygulama bende de var indirin" önerisinde bulundu.

Kadına şiddet konusunda sert üslubuyla bilinen Müge Anlı şiddet gören kadınları uyardı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı telefonundaki bir uygulamaya dikkat çekerek tüm kadınlara o uygulamayı önerdi.

Müge Anlı'nın bahsettiği uygulamayı hem IOS hem de Android'de indirip kullanmak mümkün.

Müge Anlı'nın Kullandığı Uygulama

Ülkemizde ne yazık ki hemen her gün kadınlar şiddete maruz kalmaktadır. Müge Anlı'nın bahsettiği uygulama KADES. KADES uygulaması kadın ve çocukların fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete karşı korunmasını amaçlayan yararlı bir uygulama.

KADES Ücretli Mi?

KADES uygulaması tamamen ücretsiz bir uygulamadır.

KADES Uygulaması Nasıl Çalışıyor

Uygulama sadece akıllı telefonlarda çalışıyor. Akıllı telefon kullanıcısı bir kadın veya çocuk, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanıyor.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr