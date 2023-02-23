Müge Anlı, kızının ameliyat parasıyla kaçan vicdansız baba karşında çılgına döndü: Yolda görsem...

Müge Anlı, kızının ameliyat parasıyla kaçan vicdansız baba karşında çılgına döndü: Yolda görsem...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Merve Köse, eşi Doğan Köse'nin kızının ameliyat parasını alarak sırra kadem bastığı iddiasıyla başvurdu. Müge Anlı'dan yardım isteyen gözü yaşlı anneye kayınpederi de destek vererek, 'İnsan evladıyla sınanır mı?' ifadelerini kullandı. Vicdansız babanın bu hareketine Müge Anlı da kayıtsız kalamayarak çileden çıktı.

Müge Anlı, eşi Doğan Köse'nin bulunması için başvuruda bulunan Merve Hanım'ı konuk etti. 4 yaşındaki çocuğunun Makrodaktili hastalığından muzdarip olduğunu söyleyen Merve Hanım, evladının ameliyat parasını alıp kaçan kocasına tepki gösterdi. Nisan ayına kadar 100 bin TL para biriktirmeleri gerektiğini ifade eden Merve Hanım, bunu başardıklarını yalnızca 15 bin TL kala kocasının o parayı ve çalıştıkları marketteki paraları alıp kaçtığını iddia etti. Müge Anlı duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

KIZININ AMELİYAT PARASINI ÇALDI

Marketten paraların eksilmesi üzerine eve dönen ve kızının ameliyat parasının da yerinde olmadığını fark eden Merve Hanım, "Onun bir daha gelmeyeceğini anladım" diyerek market sorumlusunu aradığını söyledi.

Marketten 120 bin, evden 85 bin TL alıp kayıplara karışan adamın sorumsuzluğu izleyenlere 'pes' dedirtti.

Müge Anlı'dan Sert Tepki: Görsem Suratına Tükürürüm

Müge Anlı canlı yayında "Gerçekten adetim değildir ama başka bir tabir bulamıyorum: Görsem suratına tükürürüm" diyerek Doğan Köse'ye tepki gösterdi.

Kayınvalide Oğlunu Savundu

Doğan Köse'nin annesi oğlunun psikolojik bir bunalımda olduğunu söyleyerek onu savundu.

İnsan Evladıyla Sınanır Mı?

Aynı konu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de işlendi. Gelininin isyanı üzerine kayınpeder canlı yayına bağlanarak oğlu Doğan Köse'ye verdi veriştirdi.

"Oğlundan bıktığını" belirten yaşlı adam, "İnsan evladıyla sınanır mı?" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: medyafaresi.com

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