Müjde Ar'ın Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı!

Kibar Feyzo filmi ekranlarda bir kez daha yayınlanınca Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olan Müjde Ar, sosyal medyada gündem oldu.

68 Yaşında

Şimdilerde 68 yaşında olan oyuncuyu görenler ise bir kez daha hayran kaldı.

Müjde Ar için "Kim der 68 yaşında", "Yıllar ona nazik davranmış" yorumları yapıldı.

Bodrumlu Oldu

Uzun zamandır ekranlarda olmayan, Bodrum'da hayatına devam eden ve orada mutlu olduğunu belirten Ar, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ercan Karakaş evli.

"Dizi Süreleri Çok Uzun"

Müjde Ar, "Dizi süreleri çok uzun, o yüzden o tempolar zor. Belki ileride süreler 25 dakikaya falan düşerse, rol almayı düşünebilirim. Ekranlara veda ettim ya da bıraktım gibi bir durum söz konusu değil." demişti

Kaynak: ensonhaber.com

