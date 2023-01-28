Mustafa Keser ile Bülent Ersoy arasındaki kavgada yeni perde! Keser her şeyi anlattı

Ünlü türkücü Mustafa Keser, birlikte iki bölüm program yaptığı Bülent Ersoy hakkında konuştu. Projeye gönülsüz başladığını söyleyen Mustafa Keser, "Programa başlarken kapris yapmayalım diye onu uyarmıştım" açıklamasında bulundu.

Sanatçı Mustafa Keser, 2021 yılında Bülent Ersoy ile birlikte başladıkları ve iki bölüm sürdükten sonra yayından kaldırılan "Benzemez Kimse Bize" programı hakkında önemli itiraflarda bulundu. Bülent Ersoy'un nasıl bir yanıt vereceği şimdiden merak konusu oldu.

360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Keser, uzun yıllardır ekranlarda program yaptığını belirterek şöyle devam etti:

"Programcılıkla alakası olmayan ve iki kelimeyi bir araya getirmeyen insanlara program yaptırıyorlar. İnsanlarda hazırlık yapmak yok. Gelen konuğa saygı duyup araştırma yapılması lazım. Konuşmak ve adap bilmiyorlar. Partnerlerin uyum içerisinde olması gerekiyor. Lüzumsuz yere polemik yaratmaya gerek yok. Programın yapımcısına da 'ben tek başıma kahramanım, kimseye ihtiyacım yok' demiştim. Bülent Ersoy'la mizaçlarımı ve görüntülerimizin uymayacağını biliyordum. Perşembenin geleceği çarşambadan belliydi. Bülent benim 40-50 yıldır tanıdığım bir insan."

Bülent Ersoy ile yaptıkları programa gönülsüz başladığını söyleyen Mustafa Keser, "Onun kendine has tavırları var bana uymaz diye düşündüm. Sonra neyse başlayalım diyerek çekmeye başladık. Ben en başından beri gönüllü değildim. İkinci programdan sonra cereyan eden problemleri ve programı kurtarmak için neler çektiğimi herkes görüyordu. Bülent benim çalışanlardan gelen kartlara uymamı kendimi önü atıyormuşum gibi gördü. Rol çalmaya çalıştığımı düşündü galiba" ifadelerini kullandı.

Program ekibinin Bülent Ersoy'a 'uyumlu gidelim' demek yerine programı bitirmeyi tercih ettiğini aktaran Keser, "size ihtiyacım yok, kaldırın" dediğini söyledi. Programın ilk günü Bülent Ersoy ve yapımcıyla özel olarak görüştüğünü anlatan Keser, şöyle konuştu:

"Birbirimizi kırk yıldır tanırız, senden yaş olarak büyüğüm. 30 yıldır canlı yayın yapıyorum tecrübem de var dedim. Burada 500 kişi ekmek yiyor yerli yersiz kapris yapmayalım diye bir konuşma yaptım. O da bir şey söylemedi. Olumlu bir karşılık vermişti."

Kırgınlığının yapımcı ve kanal yönetimine yönelik olduğunu sözlerine ekleyen Keser, şunları söyledi:

"Yapımcılar programı hemen kaldırmak yerine bizi bir araya getirerek konuşturmalıydı. Bülent Ersoy daha sonra katıldığı programda 'benim programımdı' dedi. Eğer onun programıysa kanal neden devam etmek istemedi? Gönülsüz başladığım için bitmesine sevindim. Bana tazminat davası açmış, kendisi bilir. Benim bir kırgınlığım yok. Barışmak için gelirse kabul ederim. Benim kırgınlığım yapımcı ve kanal yönetimine. Biz bu saatten sonra bir projede buluşmayız" dedi.