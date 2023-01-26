Nagihan Karadere'den sonra Berdan Mardini'den de 'Survivor' itirafı: 'Boğazını sıkacaktım'

Nagihan Karadere'den sonra Berdan Mardini'den de 'Survivor' itirafı: 'Boğazını sıkacaktım'

TV8 ekranında yayınlanan Survivor yarışmasından sağlık problemleri nedeniyle çekien şarkıcı Berdan Mardini, yarışmayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sağlık sorunları nedeniyle Survivor yarışmasına veda eden Berdan Mardini Türkiye'ye döner dönmez röportaj verdi.

Berdan Mardini "Survivor'da yemek veriyorlar mı?" sorusuna "Survivor'da yemek verseler bana verirlerdi birinin boğazını sıkacaktım artık" sözleriyle yanıt verdi.

Berdan Mardini'yi 3. günde açlığın zorladığı ve kısa sürede 6 kilo verdiğini söyledi.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

Eğlence
Kanal D'den beklenmedik hareket.. Camdaki Kız, Yargı, Üç Kız Kardeş en sevilen dizilerdi
Kanal D'den beklenmedik hareket.. Camdaki Kız, Yargı, Üç Kız Kardeş en sevilen dizilerdi
Ortalık fena karışacak.. Kanal D'de şokta! Camdaki Kız'dan ayrıldı.. Yeni Anlaşma yaptı
Ortalık fena karışacak.. Kanal D'de şokta! Camdaki Kız'dan ayrıldı.. Yeni Anlaşma yaptı
Yengeçler patlamaya hazır bir yanardağ gibi, Boğalar kazık yiyor: İşte günlük burç yorumu!
Yengeçler patlamaya hazır bir yanardağ gibi, Boğalar kazık yiyor: İşte günlük burç yorumu!
Nurgül Yeşilçay gelen haberle herkesi yıkmıştı.. Nihayet iyi haber geldi
Nurgül Yeşilçay gelen haberle herkesi yıkmıştı.. Nihayet iyi haber geldi
Fazıl Say'dan iddialı dizi Şahmaran'a iddialı yorum: 'Bıktım'
Fazıl Say'dan iddialı dizi Şahmaran'a iddialı yorum: 'Bıktım'
Yalı Çapkını final mi yapıyor? Gülseren Budayıcıoğlu son noktayı koydu!
Yalı Çapkını final mi yapıyor? Gülseren Budayıcıoğlu son noktayı koydu!
İki resim arasındaki 3 farkı sadece yüksek IQ'ya sahip insanlar 20 saniyede buluyorlar
İki resim arasındaki 3 farkı sadece yüksek IQ'ya sahip insanlar 20 saniyede buluyorlar