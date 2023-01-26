Nagihan Karadere'den sonra Berdan Mardini'den de 'Survivor' itirafı: 'Boğazını sıkacaktım'
TV8 ekranında yayınlanan Survivor yarışmasından sağlık problemleri nedeniyle çekien şarkıcı Berdan Mardini, yarışmayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sağlık sorunları nedeniyle Survivor yarışmasına veda eden Berdan Mardini Türkiye'ye döner dönmez röportaj verdi.
Berdan Mardini "Survivor'da yemek veriyorlar mı?" sorusuna "Survivor'da yemek verseler bana verirlerdi birinin boğazını sıkacaktım artık" sözleriyle yanıt verdi.
Berdan Mardini'yi 3. günde açlığın zorladığı ve kısa sürede 6 kilo verdiğini söyledi.
Kaynak: cumhuriyet.com.tr