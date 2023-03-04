Nejat İşler'den üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu: Arkadaşlar, moralim bozuk çünkü...

Nejat İşler'den üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu: Arkadaşlar, moralim bozuk çünkü...

Oyuncu Nejat İşler, Kahramanmaraş'ta medyana gelen iki büyük yıkıcı depremin ardından depresyona girdiğini açıkladı. İşler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 'Arkadaşlar, depremden dolayı moralim çok bozuk. Deprem beni depresyona soktu' dedi.

Oyuncu Nejat İşler, arkadaşlarıyla Cihangir’de objektiflere yansıdı. Bir mekanda oturup, saatlerce dostlarıyla sohbet eden ve basın mensuplarına konuşmak istemeyen Nejat İşler, ardından kararını değiştirerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Habertürk’ten Volkan Özdemir’in haberine göre; oyuncu, “Arkadaşlar, depremden dolayı moralim çok bozuk. Deprem beni depresyona soktu. Madem bu kadar beklediniz fotoğraf da çekebilirsiniz. Daha sonra beklemez ve giderseniz sevinirim” şeklinde konuştu.

Nejat İşler, ardından arkadaşlarıyla sohbet etmeye devam etti.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

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