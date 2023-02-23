Nesrin Cavadzade'nin acı günü! En yakınlarıydı... 4 ay arayla kaybetti

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Yasak Elma dizisinde oynadığı Şahika karakteri ile hala anılıyor sosyal medyada. Bu dizinin ardından Üç Kuruş dizisiyle ekranlara gelmişti. Ancak izleyenler onu hala Yasak Elma dizisiyle anıyor ve yeniden dönmesini istiyor.

Cavadzade’nin uzun süreli bir aşk yaşadığı Gökhan Alkan ile de aylar önce ayrıldığı biliniyordu. Oyuncunun son dönemde yaşadığı iki acı ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı. Cavadzade’nin sosyal medya hesabını takip edenler, 4 ay önce Ekim’de çok sevdiği ve 16 yıldır kendisiyle yaşayan kedisi Çiko’yu kaybettiğini biliyor.

Çiko’nun ardından uzun ve duygusal bir yazı kaleme alan oyuncu, nasıl bir hayvan sever olduğunu da ortaya koyuyor, adeta evladı gibi sevdiği iki kedisinden birisini kaybetmenin yaşadığı derin acısını gözler önüne seriyordu. Yaşadığı pek çok hastalığı atlatan kedisi Çiko için “Mucizevi bir şekilde yaşadığın için, ölümün de bir ölümden çok mucizeye benzedi. Beyaz, şişman bir bulut olduğuna ve bana göklerden her gün görüneceğine eminim” diyerek duygularını anlatmıştı oyuncu.

Aradan geçen 4 ayın ardından Nesrin Cavadzade, bu kez de diğer kedisi Api’yi kaybetti! 17 senedir birlikte yaşadığı Api’nin ölümüyle birlikte çok üzülen oyuncu, “Şimdi bir organım kesildi gibi oldu. Canımdan can koptu. Giderek tüm güzelliğini de yanında götürmüş oldun oğlu” diyerek ölen kedisi için duygularıın ortaya koydu oyuncu. “Bana sevginin ne olduğunu ve ne olmadığını öğrettiğin için binlerce kez teşekkür ederim” diyerek uğurladı oyuncu çok sevdiği kedisini.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımları sonrasında pek çok takipçisi ve ünlü meslektaşları da oyuncuya başsağlığı dilediler. Cavadzade, çok sevdiği iki kedisi Çiko ve Api’nin ardından da “Dünyanın çirkinliğine dayanamayıp melek olup gidenler” diyerek kedilerinin fotoğraflarını “Meleklerim” diyerek paylaştı.

Kaynak: televizyongazetesi.com