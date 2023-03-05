Nihal Yalçın'dan tartışma yaratacak 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: 'Erdoğan'la yola devam. Maceraya gerek yok'

Oyuncu Nihal Yalçın, Altılı Masa'daki 5 liderin cumhurbaşkanı adaylığı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu isminde uzlaşmasının üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in itirazını ve ittifaktan ayrılmasını eleştirdi. 'Mommy'nizi de alın gidin' diyen Yalçın, Kılıçdaroğlu aday gösterilmezse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini ifade etti.

6’lı Masa’da 5 liderin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu isminde uzlaşmasına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den itiraz geldi.

Anketlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinin öne çıktığını söyleyen Akşener belediye başkanlarına çağrı yaptı. Rol aldığı dizilerdeki başarılı performanslarıyla adından söz ettiren oyuncu Nihal Yalçın’dan da yorum gecikmedi.

“Erdoğan’la Yola Devam, Maceraya Gerek Yok”

Zaman zaman yaptıkları siyasi paylaşımlarla adından söz ettiren Nihal Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Mommy’nizi de alın gidin!” dedi.

Yalçın bir diğer paylaşımda Millet İttifakı’nda Kılıçdaroğlu’ndan daha güçlü bir aday olmadığını belirterek “Kemal Kılıçdaroğlu yıllarca yeterinde bağırmıyor diye eleştirildi. Hakaret etmiyor, küfretmiyor diye. Daha güçlü bir aday yok benim için. 6’lı Masa’dan herhangi birine ya da ülkücü birine verecek oyum yok. Onun yerine Recep Tayyip Erdoğan’la yola devam etmeyi tercih ederim. Maceraya gerek yok” ifadelerini kullandı.

Kaynak: gazetekolektif.com

