Nihal Yalçın'dan 'Tek Yürek' bağış kampanyasına katılan iş insanlarına sert eleştiri: Kahraman olmasınlar!

Oyuncu Nihal Yalçın, dün akşam tüm ulusal kanallarda yayınlanan 'Türkiye Tek Yürek' bağış kampanyasına milyon liralar bağışlayan iş adamlarını eleştirdi. Yalçın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'Memleketin üzerinden servetine servet katanlar şurada kahraman olmasın' dedi.

Maraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin yarattığı yıkımın ardından TV kanallarında ortak yayınla büyük bir bağış kampanyası organize edildi. Aralarında kamu kurumlarının da bulunduğu çok sayıda kurum, şirket ve kişiler canlı yayına katılarak bağışta bulundu. Kampanyada toplanan yardımların AFAD ve Kızılay'a aktarılacağı belirtildi.

Canlı yayına bağlanarak bağış yapan şirket ve holdingler sosyal medyanın gündeminde. sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren oyuncu Nihal Yalçın, "Çöpüne kadar vergi veriyoruz, yüzde 40’a varan gelir vergisi veriyoruz, adlı adınca deprem vergisi vermişiz ama hala yardım topluyoruz. Toplayalım tamam ama o vergi borcu tek kalemde silinenler, bütün memleketin üzerinden servetine servet katanlar da şurada kahraman olmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: artigercek.com