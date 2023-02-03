Nihat Doğan'dan Mabel Matiz'e 'Antidepresan' şoku! 'Şarkı böyle okunur'

Mabel Matiz'in geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve tıklanma rekorları kıran 'Antidepresan' şarkısını isteyen Nihat Doğan, Show Haber'e şarkıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan, Matiz'e şu sözlerle seslendi: Milletin sözlerine kulak ver. Şarkıyı da Nihat Doğan’a ver."

Mabel Matiz ve Mert Demir'in birlikte söylediği son dönemin popüler şarkısı 'Antidepresan'ı seslendirmesiyle gündeme gelen şarkıcı Nihat Doğan, Antidepresan yorumuna gelen tepkilerle ilgili konuştu. Mabel Matiz'den şarkıyı isteyen Doğan, "Ya gel beraber düet yapalım yoksa ver bana. bak ben tertemiz kılçıksız fileto yapmışım zaten. Ben bu yolu yürürüm" dedi.

Show Haber'e konuşan Nihat Doğan, şarkıyı söylediği anlarla ilgili, “Spontane gelişti, programın sunucuları 'Nihat bu şarkıyı okur musun?' dediler. Ani gelişen bir şey aslında. Eve döndüm, bir geldim Twitter’da TT olmuşum. Bu aslında benim yapmış olduğum yorumun, tarzının da ne kadar sevildiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

'İnsanlar Bu Şarkıyı Nihat Doğan'dan Duymak İstiyor'

Doğan sözlerine şöyle devam etti:

"Ya kardeşim depresyon şarkısı böyle okunur aslında. O mutlu bir şekilde söylüyor şarkıyı. Biz şarkının tam hakkını vermek suretiyle insanları depresyona soktuk. Millet artık bu şarkıyı Nihat Doğan’dan duymak istiyor. Sevgili Matiz senden rica ediyorum milletin sözlerine kulak ver. Şarkıyı da Nihat Doğan’a ver kardeşim."

Kaynak: gazeteduvar.com.tr