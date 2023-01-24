Nurgül Yeşilçay gelen haberle herkesi yıkmıştı.. Nihayet iyi haber geldi

Nurgül Yeşilçay gelen haberle herkesi yıkmıştı.. Nihayet iyi haber geldi

Ünlü dizi oyuncusu Nurgül Yeşilçay bir süre ekranlara ara vermişti. Nurgül Yeşilçay bu haberle herkesi üzmüştü. Nihayet güzel haber geldi..

Televizyon dünyasının en sevilen oyuncularından biri de Nurgül Yeşilçay. Oynadığı dizi ve filmlerle en çok sevilen ünlüler arasında yer alıyor.

Ünlü oyuncu bir süre önce ekrana veda etmişti. Bir süre tiyatro seyircilerinin karşısında olacağı öğrenilmişti.

Bu haber Nurgül Yeşilçay hayranlarını yıkmıştı. Nihayet Nurgül Yeşilçay bu kararından vazgeçti. Sevilen oyuncunun Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni bir diziyle seyirci karşısında olacağı öğrenildi.

televizyongazetesi.com'da yer alan özel içerikte; Nurgül Yeşilçay'ın başrolünde yar aldığı yeni diziyle ilgili detaylar paylaşıldı. Diziye Kanal D'nin dev bütçeler ayırdığı öğrenildi.

O Kız, Camdaki Kız, Yargı, Üç Kız Kardeş gibi dizilerin yayınlandığı Kanal D'nin yeni dizisiyle ilgili detaylar belli oldu.

Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar dizinin başrollerinde yer alıyor. Hem tecrübeli isimlerin hem de son dönemin öne çıkan genç yeteneklerinin bir araya geldiği dizi iki gencin aşk hikayesini anlatacak.

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Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya’nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Yıllar sonra iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanacak.

Veda Mektubu dizisinin geniş bir oyuncu kadrosu bulunuyor ve bu durum da hikayede yan karakterlerin fazlasıyla öne çıkacağını gösteriyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler şöyle:

“Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova.”

Eğlence
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