Nurgül Yeşilçay yeni dizisiyle ekrana döndü! Efsane kadrosu var

Dizi oyuncusu Nurgül Yeşilçay, Kanal D ekranlarında yayınlanacak Veda mektubu dizisiyle setlere döndü.. TV dizisi ''veda mektubu'' oyuncuları da belli oldu

Türkiye'nin en çok sevilen oyuncularından biri de Nurgül Yeşilçay. Vatandanhaber.com'un edindiği bilgiye göre; Nurgül Yeşilçay yeni dizisiyle setlere dönüyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanacak dizinin kadrosu da dikkat çekiyor.

VEDA MEKTUBU FIRTINASI ESECEK

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizinin adı ''Veda mektubu''

Veda mektubu dizisinde başrol oyuncusu olan Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz yıl ekranlara veda etmişti.

Son nefesime kadar dizisiyle seyirci karşısında olan Nurgül Yeşilçay bu dizinin tutmaması nedeniyle ekran arası vermişti.

CNN TÜRK'te yer alan bir haberde; Veda mektubu dizisiyle ilgili tüm detaylar paylaşıldı.

VEDA MEKTUBUNDA YER ALAN OYUNCULAR

Nurgül Yeşilçay,

Selim Bayraktar,

Rabia Soytürk,

Emre Kıvılcım,

Bennu Yıldırımlar,

Hakan Karsak,

Ümmü Putgül,

Hande Elaman,

Hazar Motan,

Ahmet Kaynak,

Elif Çakman,

Kerem Alp Kabul,

Asya Kasap,

Elif Uslusoy,

Deniz Altan,

Elena Viunova.

VEDA MEKTUBUNUN HİKAYESİ

Öte yandan ''Veda mektubu'' dizisinin hikayesi de belli oldu.

Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya'nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır.

OYUNCU SEÇİMLERİ DEVAM EDİYOR

Vatandanhaber.com'un ulaştığı kaynaklar ''Veda mektubu'' dizisiyle ilgili bazı detayları paylaştılar.

Oyuncu seçimlerinin sürdüğü ve bu kapsamda da yan karakterler içinde iddialı isimlerle anlaşma yapıldığı bildirildi.