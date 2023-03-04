Nurgül Yeşilçay'ın 'Kemal Sunal' çıkışına Berna Laçin sessiz kalamadı! Eski dostlar karşı karşıya geldi..

Geçtiğimiz günlerde ilk bölümüyle Kanal D ekranlarına gelen Veda Mektubu dizisinde Alanur Yıldız karakterine hayat veren oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın sosyal medya hesabından yaptığı 'Kemal Sunal' paylaşımına tepkiler büyüyor. Yeşilçay'ın paylaşımına sessiz kalmayan isimlerden biri de zaman zaman paylaşımlarıyla gündem olan Berna Laçin oldu.

Kahramanmaraş da depremlerin ardından Kemal Sunal’ın filmlerinden sahnelerinin paylaşılması hakkında yorum yapan Yeşilçay, Sunal’ın sadece bir oyuncu olduğunu söyledi ve Levent Kırca’dan örnek verdi.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve birçok ili etkileyen depremlerin ardından Kemal Sunal’ın Kapıcılar Kralı’ndan bir sahnesinin paylaşılmasını eleştiren Yeşilçay’a, Berna Laçin de kayıtsız kalamadı.

Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından “Arkadaşlar Kemal Sunal filmleri koyup “Vay be adam bugünleri görmüş” yazıyorsunuz ya!” sözleri ile başladığı açıklamasında “Yani ayıptır söylemesi ama rahmetli Kemal Bey maalesef sadece bir oyuncuydu! Senaryolarını o yazmıyordu! Mesela Kapıcılar Kralı senaryosu Umur Bugay;)) gibi gibi…” dedi.

Levent Kırca Skeçleri Yazıyordu

Sözlerini devam ettiren Yeşilçay, Levent Kırca’nın kendi skeçlerini yazdığını söyledi ve açıklamasına “‘Vay be adam bugünleri görmüş’ kişisi olabilir! İkisi de mükemmel o ayrı” sözlerini ekledi.

Berna Laçin'den Kemal Sunal Yorumu

Yeşilçay’ın açıklamasına yanıt veren Berna Laçin, “Canım benim Kemal Abi de çok farklı çalışırdı. Kemal Abi kişisel bakış açısını, dünya görüşünü yansıtan filmler seçip, her aşamasında o filme yön veren bir oyuncuydu.

Eline gelen senaryoyu alıp oynayan biri değildi, en küçük detayları yaratmayı severdi . Allah rahmet eylesin.”

Kaynak: medyafaresi.com