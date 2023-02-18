Oğuzhan Uğur, kendisine '500 bin liralık adımsınız' diyen imamı, açıklamasıyla şoka uğrattı

Oğuzhan Uğur, kendisine '500 bin liralık adımsınız' diyen imamı, açıklamasıyla şoka uğrattı

Cuma hutbesinde bir cami imamının, depremzedeler için durmaksızın çalışan Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldığı bir video sosyal medyada gündem oldu. Cami imamının Levent ve Uğur hakkında kullandığı, 'sizler 500 milyarlık adamsınız. 500 bin TL nedir ya, ben de çıkarır çat diye bağışlarım.' ifadelerine yanıt gecikmedi. Oğuzhan Uğur, verdiği yanıtla adeta imamı ezip geçti.

Cuma hutbesinde bir caminin imamı, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’u hedef alarak, “Sizler 500 milyarlık adamsınız. 500 milyarla mı ülkeyi kurtaracaksınız” ifadelerini kullandı. Cami cemaatinden bir kişinini cep telefonuyla çektiği görüntülere göre imam, “500 bin TL nedir ya, ben de çıkarır çat diye bağışlarım 500 bin lirayı. Devleti 500 bin lirayla mı kurtaracaksınız? Birlik olma zamanı” diye konuşmasına devam ediyor.

Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından imama şu yanıtı verdi:

“Hocam neden 500 bin TL bağışladım biliyor musun? Çünkü en çok izlenen programım Mevzular’ın da gelirleri bağışlanıyordu depremden evvel. Kanalın bir yıllık gelirini de Şehit ve Gazi ailelerine bağışlamıştım öncesinde. Bu yüzden 500 bin TL. Olsaydı da fazlasını verseydim. Kusura bakma.”

Kaynak: gazetekolektif.com

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