Ortalık fena karışacak.. Kanal D'de şokta! Camdaki Kız'dan ayrıldı.. Yeni Anlaşma yaptı

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimleri buluşturan Kanal D'deki Camdaki Kız adlı TV dizisine veda eden Hande Ataizi yeni anlaşmasına imza attı. Aşk-ı Memnu dizisi "Bihter" adıyla film olacak. Hande Ataizi de bu filmde Firdevs karakterini canlandıracak

Hande Ataizi hayranlarını sevindirecek gelişme. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı ''Cana'' karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.

Hande Ataizi bu diziye geçtiğimiz günlerde veda etmek zorunda kalmıştı.

Vedası sevenlerini üzerken Hande Ataizi çok geçmeden yeni diziyle şimdi setlere dönüyor.

HAYRANLARI ÇOK SEVİNDİ

Kanal D'de 2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve başrollerini Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı efsane dizi Aşk-ı Memnu "Bihter" adıyla film oluyor. Filmin merakla beklenen oyuncu kadrosu ise yavaş yavaş şekillenmeye başladı.



Filmde Farah Zeynep Abdullah’ın Bihter karakterine hayat vereceği haberinin ardından, Firdevs'i kimin canlandıracağı da belli oldu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, filmde Firdevs Hanım rolünü Camdaki Kız dizisiyle son dönemde adından söz ettiren Hande Ataizi canlandıracak. Filmde Ataizi ile Abdullah anne kızı oynayacak.

OYUNCU SEÇİMLERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan "Bihter" filmi için oyuncu seçimleri sürüyor. Vatandan Haber'in edindiği bilgilere göre "Bihter" filminde bir çok usta isim yer alacak. Yan karakterler için ise son dönemin popüler oyuncuları tercih edilecek.

"Bihter" filminin en az ''Bergen'' filmi kadar ses getirip getirmeyeceği bilinmiyor. Farah Zeynep Abdullah, TRT1 ekranlarında yayınlanan ''Masumlar Apartmanı'' dizisine veda ettikten sonra ''Bergen'' filmiyle seyirci karşısında olmuştu. Şimdi de ''Bihter'' filminde seyirci karşısında olacak.