Öve öve bitirememişlerdi! Netflix, 'Sıcak Kafa'nın fişini çekti

ABD merkezli yapım şirketi ve dizi, sinema ve belgesel platformu Netflix, geçtiğimiz yılın son ayında yayınlanan, Sıcak Kafa adlı dizinin ikinci sezonunu iptal etti.

Dijital yayın platformu Netflix’in sekiz bölümden oluşan distopik yerli dizisi ‘Sıcak Kafa’nın ikinci sezonu iptal edildi.

Afşin Kum’un aynı adlı romanından uyarlanan ve iletişim yoluyla zihinden zihne bulaşarak yayılan bir delilik salgınını konu alan dizinin ilk sezonu 2 Aralık’ta yayımlanmıştı.

Dizinin hayranları ikinci sezonu beklerken, dizide ‘Anton’ karakterine hayat veren oyuncu Şevket Çoruh yeni sezonun çekilmeyeceğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bildirdi.

Çoruh, yaptığı paylaşımda karakterine veda etti ve bir takipçisine verdiği yanıtla dizinin 2. sezonunun olmayacağını belirtti.

Şevket Çoruh, "Bilsem bu kadar sıkı dostluk kurmazdım. Kısa sürdü yoldaşlığımız. Kendine iyi bak Anton" ifadelerini kullandı.

Netflix’ten konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: gazeteduvar.com.tr