Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'dan hayranlarını üzen haber! Ameliyat olacak...

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'dan hayranlarını üzen haber! Ameliyat olacak...

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, pazartesi günü yaşadığı nefes sorunu nedeniyle ameliyat olacak.

Rol aldığı "Leyla ile Mecnun", "Halka", "Alef", "Aziz" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın pazar günü hastaneye yatacağı öğrenildi. 57 yaşındaki oyuncu nefes alıp verirken yaşadığı sıkıntıdan dolayı kontrole gitti ve anjiyo yaptırdı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, doktor Taylan'a kalp damarlarının tıkandığını açıkladı ve acil bypass önerdi.

Bu nedenle hafta sonu Koç Üniversitesi Hastanesi’ne yatacak olan oyuncu hafta başı ameliyata alınacak.

Kaynak: duvar.com.tr

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