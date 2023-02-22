Oyuncu Devrim Özkan'dan deprem paylaşımı: Uyuyamıyorum, sıçramaktan yoruldum!

Oyuncu Devrim Özkan'dan deprem paylaşımı: Uyuyamıyorum, sıçramaktan yoruldum!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin genç ve güzel oyuncusu Devrim Özkan, Türkiye'yi yasa boğan merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı depremler sonrası yaşadığı üzüntüyü sosyal medyada hesabından yayınladığı bir mesajla anlattı.

Büyük yıkıma yol açan depremlerin üzerinden 16 gün geçerken, Devrim Özkan normale dönemediğini söyledi.

Devrim Özkan, "Ben normale dönemiyorum. Bu travmayı nasıl atlatacağımızı bilmiyorum. Öyle çalışıyorum, gündelik işlerimi yapıyorum ama olmuyor beynim durumu hâlâ reddediyor. Uyuyamıyorum. Sıçramaktan yoruldum. Üzülmekten, yetememekten yoruldum. Allah'ım umarım bir daha böyle bir acıyı asla yaşatmasın" ifadelerini kullanarak takipçilerini duygulandırdı.

Kaynak: sacitaslan.com

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