Oyuncu Pınar Deniz'in acı günü! Gözyaşlarına hakim olamadı...

Yargı'nın başrolü Pınar Deniz, önceki gün Tarabya'da trafikte görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Pınar Deniz, "Arkadaşlar amcam Velit Deniz'i kaybettim. Babam ile konuşuyorum. Lütfen bugün beni affedin" dedi. Pınar Deniz, ardından akan trafikte hızla gözden kayboldu.

Trafikte ilerlerken muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark eden Deniz, camı açtı. Oldukça yorgun olduğu gözlenen Deniz, "Arkadaşlar amcamı kaybettim. Babam ile konuşuyorum. Lütfen bugün beni affedin" şeklinde konuştu.

Pınar Deniz, ardından akan trafikte hızla gözden kayboldu.

Kaynak: yeniakit.com.tr