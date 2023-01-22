Oyuncu Pınar Deniz'in acı günü! Gözyaşlarına hakim olamadı...

Oyuncu Pınar Deniz'in acı günü! Gözyaşlarına hakim olamadı...

Kanal D ekranında yayınlanan Yargı dizisin başrol oyuncusu Pınar Deniz, basın mensuplarına acı haber verdi.

Yargı'nın başrolü Pınar Deniz, önceki gün Tarabya'da trafikte görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Pınar Deniz, "Arkadaşlar amcam Velit Deniz'i kaybettim. Babam ile konuşuyorum. Lütfen bugün beni affedin" dedi. Pınar Deniz, ardından akan trafikte hızla gözden kayboldu.

Trafikte ilerlerken muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark eden Deniz, camı açtı. Oldukça yorgun olduğu gözlenen Deniz, "Arkadaşlar amcamı kaybettim. Babam ile konuşuyorum. Lütfen bugün beni affedin" şeklinde konuştu.

Pınar Deniz, ardından akan trafikte hızla gözden kayboldu.

Kaynak: yeniakit.com.tr

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