Oyuncu Sevda Dalgıç, kira fiyatlarına isyan etti: Vicdansız olmuşlar...

Oyuncu Sevda Dalgıç, kira fiyatlarına isyan etti: Vicdansız olmuşlar...

Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Özge karakteriyle ünlenen oyuncu Sevda Dalgıç, artan kira fiyatlarına isyan etti. Dalgıç, yaptığı açıklamada, 'Bu duruma ne zaman el atılacak' ifadelerini kullanarak, ev sahiplerine 'vicdansız' dedi.

Bir dönemin efsane yapımları arasında yer alan Arka Sıradakiler dizisinde hayat verdiği Özge karakteri ile büyük beğeni toplayan Sevda Dalgıç önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Snob Magazin’in haberine göre; ünlü isim depremden sonra birçok ilde kira fiyatlarının yükselmesine ”Bu duruma ne zaman el atılacak?’ sözleri ile tepki gösterdi.

‘İnsanlar Vicdansız Olmuş’

Sevda Dalgıç, “Kiralara ne zaman el atılacak? İnsanlar vicdansız olmuş. Kiralar biraz daha arttı. Zaten bu dönemde geçim zor. Üzerine deprem sonrası kira fiyatlarının artması anlaşılır gibi değil” diyerek isyan etti.

Kaynak: gazetekolektif.com

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