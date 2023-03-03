Oyuncu Uğur Aslan, yaptığı paylaşımla herkesi ağlattı! 'Aslında hepimiz öldük...'

Kanal D'de yayınlanan, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı dizisinde Eren Komiser karakterine hayat veren Uğur Aslan'da birçok ünlü gibi Kahramanmaraş merkezli iki büyük yıkıcı depremde yakınlarını kaybetti. Depremlerden en çok hasar alan Hatay'da yakınlarını kaybeden Aslan, sosyal medyada yaptığı paylaşımla herkesi ağlattı.

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken bölgeden acı haberler ise gelmeye devam ediyor.

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açarken binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

Ünlü İsimler de Yasta

Depremde çok sayıda ünlü isimde yakınlarını kaybetti. Deprem felaketinin en ağır yaşandığı illerin başında gelen Hatay'da yakınlarını kaybeden isimlerden biri de Yargı dizisinde Eren komiser karakterine can veren Uğur Aslan'dı. Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren acısını sosyal medyadan paylaşan oyuncu bu kez herkesin içini sızlatan bir paylaşım yaptı.

Uğur Aslan, paylaşımında şunları yazdı;

Yakınlarının ölümüyle kahrolan Aslan, paylaşımında "Aslında hepimiz öldük.Kimimiz enkazın altında, kimimiz üstünde" ifadelerini kullandı.

İSYAN ETMİŞTİ

Uğur Aslan, geçtiğimiz günlerde de deprem üzerinden yapılan siyasi tartışmalara ve kira fiyatlarına isyan etmişti. Uğur Aslan kira artışlarıyla ilgili şunları yazmıştı;

"Kiraları arttıran, gıdaları yağmalayan, borsada betondan demirden medet uman yüreği karalar. Yeter cenazelerimizin üzerinde tepinmeyin artık"

“Kimin ne kadar yardım ettiğini kalın puntolarla çizip kalbimizi kırmayın artık. Sadece yardım edin. Ama lütfen sessizce…”

Arkadaşları Seferber Olmuştu

Uğur Aslan'ın acı kaybı sonrası Yargı dizisinin başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz gibi isimlerde Uğur Aslan'ın yakınları için seferber olmuşlardı.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr