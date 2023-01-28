Pınar Deniz itiraf etti. İtirafı Kanal D yönetimini de şaşırttı! Veda eden oyuncu sızdı

Sema Ergenekon'un kaleminden ekrana taşınan Yargı dizisi izlenme rekorları kırmakta. Kanal D yönetimi bu dizi sayesinde tüm reytingleri topluyor. Dizi sadece Türkiye'de değil Yunanistan'da da izlenme rekorları kırıyor. Komşu ülke Yunanistan hemen Yargı dizisinin uyarlamasını ekrana taşıdı. Bu gelişme sonrasında Yargı'nın popülerliği tırmanışa geçti. Bugün basında bir haber yer aldı. Haberde konuşan isim Pınar Deniz. Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz herkesi yaptığı itirafla şaşırttı. Pınar Deniz meğer Yargı dizisinin bu denli başarı elde edeceğini düşünmemiş. Başarıdan da oyuncu mutlu olduğunu söylüyor. Kanal D bu itirafa ne diyecek merak konusu olmuş durumda.

DİZİYE KİM VEDA EDECEK?

Öte yandan Yargı dizisine kimin veda edeceği de büyük merak konusu olmuş durumda. Yargı dizisine veda edecek ismin Metin amir olduğu öğrenildi.

ÖLEREK DİZİDEN ÇIKIYOR

Metin karakterini bilindiği gibi usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal canlandırmaktaydı. Oyuncunun diziye ölerek veda etmesi Yargı hayranlarını yıktı. Hüseyin Avni Danyal dizinin en çok sevilen oyuncularındandı

HİKAYESİ Mİ BİTTİ?

Öte yandan Hüseyin Avni Danyal'ın diziye vedasıyla ilgili bazı iddialarda ortaya atıldı. İddiaya göre oyuncunun hikayesi bittiği için diziye veda etti. Yani ortada herhangi bir anlaşmazlık filan yok.

Gelen bilgilere göre; Hüseyin Avni Danyal bu vedayı bizzat kendisi de istemiş.