Pınar Deniz'den 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına büyük destek

Pınar Deniz'den 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına büyük destek

Kanal D ekranında yayınlanan, Ay Yapım imzalı Yargı dizisinde Avukat Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, Halk TV'de dün yayınlanan 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına büyük bir bağışta bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yurttaşlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi dün akşam Halk TV’de "Bir Kira Bir Yuva Özel" programı düzenledi. Kampanyada programın ilk yarısında 28 bin 466 depremzede ailenin bir yıllık kirasını karşılayacak bağış toplanırken, binlerce yeni aileye de yardımda bulunacak kadar destek geldi.

Gecede pek çok sanatçı “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasına maddi destekte bulundu. Yargı dizisinde yer alan Pınar Deniz kampanyaya 100 bin TL bağışladı.

Kaynak: halktv.com.tr

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