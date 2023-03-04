Şahan Gökbakar, 'depremzedelere 20 yıl vadeli ev ödeneği' haberlerine ateş püskürdü

Oyuncu Şahan Gökbakar, 'depremzedeler için 20 yıl vadeli ev ödeneği' haberlerine çileden çıktı. Gökbakar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'milyar milyar parayı kime topladınız abi' diye seslenerek tepki gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce yurttaş hayatını kaybetti, yüz binlerce yurttaş ise evsiz kaldı.

Depremzedelere yapılacak olan ev ödeneklerine tepki gösteren oyuncu Şahan Gökbakar, yardım gecesi toplanan milyarlarca lirayı hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Depremzedeler yeni evlerine 20 yıl vadeli şekilde para ödeyerek kavuşacakmış! Allah razı olsun! İnsanların hayatları göçmüş, bir de 20 yıl borç mu ödeyecekler? E o zaman 'Milyar Şov' programıyla telefon başında milyar milyar parayı niye ve kime topladınız abi?"

Kaynak: cumhuriyet.com.tr