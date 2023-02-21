Şahan Gökbakar, Hatay'daki depremin ardından çileden çıktı: 'Milyar milyar yardım toplandı ama...'

Oyuncu Şahan Gökbakar, 6 Şubat günü meydana gelen ve 40 bini aşkın insanın yaşamını yitirdiği depremlerin ardından dün saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4, saat 20.07'de de merkez üssü Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde yaşanan depremler sonrasında sosyal medya hesabından bölgedeki çadır yetersizliğine dikkat çekti.

Tepki gösteren Gökbakar, "Bu kadar milyar milyar yardım toplandı ekranlardan, AFAD, İBB, dernekler, şirketler vs. bütün herkes çadır kent kurduk dedi. Hatta TV’lerde antreli ve kilerli falan diye bir de çadır güzellemesi yaptı bazıları ama hâlâ insanlar çadır diye yalvarıyor!!! Yazık!!" dedi.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr