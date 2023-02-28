Şahan Gökbakar'dan iktidarı kızdıracak 'Hükümet istifa' yorumu: Halkın hakkıdır!

Oyuncu Şahan Gökbakar, Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında taraftarların 'hükümet istifa' sloganlarına ilişkin yorumda bulundu. Gökbakar, devlet kurumlarının kötü bir durumda olduğunun altını çizerek, 'hükümet istifa' demenin 'halkın hakkı' olduğunu savundu.

Beşiktaş üyeliğinden ayrılan MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısındaki açıklamasında bir kez daha tribünleri hedef alarak, "Hükümeti istifaya davet etmek, bir avuç fanatik ve holigan gruba sipariş verilmiş iç ve dış bağlantılı siyasi komplodur" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerdeki "Hükümet istifa" sloganlarının ardından Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Gökbakar, Spor Toto Süper Lig’de oynanan maçlarda ‘Hükümet İstifa’ tezahüratlarına tepki gösterilmesinin ardından bir paylaşım yaptı. Gökbakar, "'Hükümet istifa' diye bağırmak, 'yönetimini beğenmiyorum' demektir. Bunu söylemek halkın hakkıdır" ifadelerini kullandı.

Gökbakar paylaşımında şunları belirtti:

"Çoğu devlet kurumu kötü durumda. Bu kurumları bizim adımıza yöneten, atamalar yapan, bütçeden ödenek veren hükümettir. 'Hükümet istifa' diye bağırmak, 'yönetimini beğenmiyorum' demektir. Bunu söylemek halkın hakkıdır. Bir araya ancak maçta gelebildikleri için orada bağırıyorlar. Normal."

Kaynak: halktv.com.tr