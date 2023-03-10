Şarkıcı Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'in yeni aldığı evin fiyatını duyanlar şoka girdi!

Şarkıcı Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'in yeni aldığı evin fiyatını duyanlar şoka girdi!

Şarkıcı Hadise ile kısa bir süre evli kaldıktan sonra tek celsede boşanan Mehmet Dinçerler, çalkantılı boşanma sürecinin ardından kesenin ağzını açtı. Hadise ile nikah masasını oturmadan önce ekonomik krizde olduğu iddia edilen Dinçerler'in satın aldığı evin fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı.

İş insanı Mehmet Dinçerler ile ünlü şarkıcı Hadise’nin evliliği kadar boşanması da büyük ses getirdi.

Robot süpürge, gümüş tepki ve yüzük olaylarının peş peşe sıralandığı süreçte Hadise ile Mehmet Dinçerler evlendikten kısa bir süre sonra tek celsede boşandı.

Yollarına tek başına devam etme kararı alan ikiliden iş insanı Dinçerler’in yeni ev için kesenin ağzını açtığı iddia edildi.

Gazetemagazin’in özel haberine göre; Mehmet Dinçerler bekar evine çıktı. Hadise ile evliliği kadar ayrılığı da gündem olan iş insanı Gayrettepe’de bulunan bir rezidanstan 70 milyon TL’ye Penthouse bir daire aldı ve Ulus’taki evden taşındı.

Kaynak: gazetekolektif.com

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