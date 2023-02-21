Şarkıcı Suavi'ye 'yaş' engeli! Eşi isyan etti: 70 yaşında dedikleri adam hala...

Şarkıcı Suavi'ye 'yaş' engeli! Eşi isyan etti: 70 yaşında dedikleri adam hala...

Türkiye'yi ve dünyayı yasa boğan Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından yüzlerce çocuk ailesiz kaldı. Bu süreçte yüzbinlerce çift, depremde ailesini kaybeden çocuklar için koruyucu aile olmak istedi. Şarkıcı Suavi ve eşi de depremzede bir çocuğa koruyucu aile olmak için başvuru yaptı. Ancak çift, 'yaş engeline' takıldı.

Türkiye'yi yasa boğan ve 40 binden fazla yurttaşın ölümüyle sonuçlanan depremlerin ardından bölgeye giderek yurttaşlara yardım etmeye çalışan şarkıcı Suavi ve eşi Gönül Saygan, depremzede bir çocuğa koruyucu aile olmak için başvuru yaptı.

"Suavi 70 Yaşında Diye Koruyucu Aile Olmamızı Reddettiler"

Çiftin koruyucu aile olma talebi yapılan incelemelerin ardından reddedildi.

Twitter hesabından verilen olumsuz karara sitem eden Gönül Saygan, "Suavi 70 yaşında diye bizim koruyucu aile olmamızı reddettiler. 70 yaşında dedikleri adam, hala deprem bölgesinde 20 saat çalışıyor. Biz o çocuklara, çiçek gibi bakarız. Engelimizi kaldırın. Biz talibiz" ifadelerini kullandı.

1999 yılında dünyaevine giren Suavi ve Gönül Saygan çiftinin "Suada Saygan" adında bir kız çocukları var.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

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