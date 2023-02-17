Selin Ciğerci'den deprem sonrası artan kiralara 'alay eder' gibi tepki: 'Villa fiyatları uçmuş...'

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından deprem bölgesi 11 ilden yakın şehirlere göç başladı. Öte yandan büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar 'güvenli' olduğu gerekçesiyle apartman dairelerinden iki katlı müstakil evlere geçmek için harekete geçti. Hali hazırda asgari ücret karşılığında oturulabilir bir ev bulmak zorken fenomen Selin Ciğerci, sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafla İstanbul'da bir anda artan villa fiyatlarına tepki gösterdi.

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremin etkileri sürerken, deprem sonrası kira fiyatlarını yükselten mülk sahiplerine gelen tepkiler devam ediyor. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan fenomen Selin Ciğerci, "Villa fiyatları uçmuş" diye yazdı. İşte ayrıntılar...

Sosyal Medyadan Duyurdu

İnternet fenomeni Selin Ciğerci, depremin ardından herkesin müstakil evlere geçmeye çalıştığını ve İstanbul'da villa kiralarının yükseldiğini paylaştı.

Ekran görüntüsünü paylaşan fenomen, "Villa fiyatlarını görmeniz lazım uçmuş. Deprem yüzünden İstanbul'da herkes müstakil evlere geçmeye çalışıyor" diye yazdı.

800 TL'lik Kiralar 4 Bin TL'ye Çıktı

Depremin ardından vatandaşların Elazığ'a akın etmesiyle 800 TL olan kiralar 4 bin TL'ye yükseldi. Vatandaşların tepkisine neden olan bu hamle sonucunda Elazığ Valiliği çalışma başlattı.

Kaynak: mynet.com