Şevket Çoruh'tan Hayranlarını Sevindiren Haber! Yeni Adresi Belli Oldu

Türkiye'nin en uzun süre ekranlarda yer alan fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Mesut Komiser karakteriyle özdeşleşen Şevket Çoruh'un yer alacağı yeni dizi belli oldu.

Uzun yıllardır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiser karakterine hayat veren ve geçtiğimiz sezon diziden ayrılan Şevket Çoruh'un yeni dizisi belli oldu. 'Tetikçi' dizisiyle ekran karşısına geçecek olan Çoruh, "İskender" karakterine hayat verecek.

Timuçin Esen de Var

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çoruh, dizide Timuçin Esen'le kamera karşısına geçecek. Esen de şimdiden merak uyandıran dizide Korkmaz rolünü canlandıracak.

Efsane dizi Çukur'un yazarı Gökhan Horzum'un kaleme aldığı dizinin, Bodrum'da çekilmesi planlanıyor.

Kaynak: ensonhaber.com