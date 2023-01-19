Şevket Çoruh'tan Hayranlarını Sevindiren Haber! Yeni Adresi Belli Oldu

Şevket Çoruh'tan Hayranlarını Sevindiren Haber! Yeni Adresi Belli Oldu

Türkiye'nin en uzun süre ekranlarda yer alan fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Mesut Komiser karakteriyle özdeşleşen Şevket Çoruh'un yer alacağı yeni dizi belli oldu.

Uzun yıllardır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiser karakterine hayat veren ve geçtiğimiz sezon diziden ayrılan Şevket Çoruh'un yeni dizisi belli oldu. 'Tetikçi' dizisiyle ekran karşısına geçecek olan Çoruh, "İskender" karakterine hayat verecek.

Timuçin Esen de Var

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çoruh, dizide Timuçin Esen'le kamera karşısına geçecek. Esen de şimdiden merak uyandıran dizide Korkmaz rolünü canlandıracak.

Efsane dizi Çukur'un yazarı Gökhan Horzum'un kaleme aldığı dizinin, Bodrum'da çekilmesi planlanıyor.

Kaynak: ensonhaber.com

Eğlence
Müjde Ar'ın Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı!
Müjde Ar'ın Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı!
Barış Arduç'tan kızı Jan ve eşi Gupse'ye sevgi dolu sözler
Barış Arduç'tan kızı Jan ve eşi Gupse'ye sevgi dolu sözler
Cemre Baysel'in 'Aşk Filmi'ndeki partneri belli oldu
Cemre Baysel'in 'Aşk Filmi'ndeki partneri belli oldu
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit İkinci Çocuklarını Kucağına Aldı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit İkinci Çocuklarını Kucağına Aldı
17 Ocak reyting sonuçları: Ben Bu Cihana Sığmazam vs Üç Kız Kardeş hangisi daha önde
17 Ocak reyting sonuçları: Ben Bu Cihana Sığmazam vs Üç Kız Kardeş hangisi daha önde
Kanal D'den flaş karar.. Üç Kız Kardeş dizisine yeni oyuncular
Kanal D'den flaş karar.. Üç Kız Kardeş dizisine yeni oyuncular
Onlara güvenirken dikkat edin.. Doğuştan yalan ustası olan 3 burç
Onlara güvenirken dikkat edin.. Doğuştan yalan ustası olan 3 burç