Show TV'nin 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisine sürpriz isim dahil oldu!

Shot TV ekranında yayınlanan, başrollerini Ertan Saban, Özge Özberk ve Devrim Özkan'ın paylaştığı dram ve gençlik türündeki 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisine sürpriz bir isim konuk olacak. Hem dizi izleyicisine hem de hayranlarına büyük sürpriz oldu.

Show TV’nin, yapımını BKM’nin üstlendiği, beğeniyle izlenen dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin ekrana gelecek yeni bölümüne sevilen oyuncu Serenay Aktaş konuk oluyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden görevli memur ‘Pelin Görkem’ karakterini canlandıracak olan Aktaş, Sadi ile Songül arasında bir kıskançlığa sebep olacak.

Songül, kendisine verilen İtalyan bir uyuşturucu kuryesini koruma görevindeyken bir başka polis memuru olan Pelin Görkem ise Sadi’yi korumak için görevlendirilir. Bu geçici görevler Payaslılar arasında gözle görülür bir çekişmeye sebep olur.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait dizinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstleniyor. ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Attila Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada yer alıyor.

Serenay Aktaş Kim?

1 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Aktaş, futbolcu ve oyuncudur.

15 yaşında Zeytinburnuspor'da futbol kariyerine başlayan Aktaş, 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'tan ayrılarak futbol kariyerini sonlandırdı.

2011 yılında Türk Malı, Kanıt, Kalbin Seni Seçti gibi dizilerde konuk oyuncu olarak yer alan Aktaş, dönemine damga vurmuş Arka Sıradakiler ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinin ana cast ekibinde yer alarak geniş kitlelere adını duyurdu.

Kaynak: gecce.com.tr - vatandanhaber.com

